شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ياسين: الأهلي ينهي صفقة نجم الزمالك السابق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن مسؤولي الأهلي نجحوا في إنهاء صفقتي محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر للمقاصة، والمدافع المغربي بدر بانون لاعب الرجاء المغربي، لينضما إلى الفريق في الموسم الجديد.
وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، أن الأهلي يكثف مفاوضاته مع الجزائري يوسف البلايلي ومع ناديه الأهلي السعودي من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد أن رحب الدولي الجزائري باللعب للعملاق القاهري.
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