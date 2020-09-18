شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وريال مدريد يكشفان الملعب البديل لهم بالليجا الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «سبورت» الإسبانية إن أندية برشلونة وريال مدريد حددوا الملاعب البديلة لهم للعب مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، إذا فرض حجر صحي على الملاعب الخاصة بهم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن رابطة الليجا الإسبانية تلزم كل أندية الدرجة الأولى والثانية باختيار ملعب بديل لها هذا الموسم، حتى يستضيف مبارياتها إذا فرض حظر صحي على ملعبها الأساسي بسبب الأوضاع الصحية التي تعيشها إسبانيا بسبب فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة حدد ملعب مايوركا ليكون بديل لملعب الكامب نو، أما ريال مدريد فقد حدد ملعب «زوريلا» بمدينة بلد الوليد إذا تم الحظر الصحي على ملعب «الفريدو دي ستيفانو»، أما أتلتيكو مدريد، فقد اختار أنويتا كملعب بديل له في الموسم الجديد.

وأوضحت «سبورت» أنه إذا كان الملعب البديل لأي فريق محظورًا أيضًا بسبب فيروس كورونا، فإن رابطة الليجا عليها اختيار ملعب ثالث، بديلاً أيضاً.