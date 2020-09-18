شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلق على حملة سحب الثقة من الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق فريق برشلونة الإسباني على الحملة الخاصة بطلب سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس الحالي للنادي الكتالوني.
وأصدر النادي بيان قال فيه: «قام العضو جوردي فاري، المروج للتصويت على سحب الثقة من مجلس الإدارة، بتسليم توقيعات أعضاء النادي الذين يدعمون طلبه، وبلغ عددها 20687 توقيعًا».
وأضاف البيان: «يخضع التصويت على سحب الثقة للمادة 55 من قانون برشلونة، ويكون الطرف المتأثر بالتصويت، كل أعضاء مجلس الإدارة الحالي، هذا إلى جانب أنه يجب أن أن يزيد عدد التوقيعات المقدمة عن 15% من الأعضاء الذين لهم حق التصويت أي يجب جمع 16.520 توقيع على الأقل».
وأوضح البيان أنه تم تحديد فترة 10 أيام عمل، لتشكيل لجنة التصويت على سحب الثقة المقدمة، والتي ستكون من عضوين من مجلس إدارة برشلونة، ومندوب من الاتحاد الكتالوني لكرة القدم لبحث الأمر.
وأشار البيان أنه يجب التحقق من أن الطلب المقدم لسحب الثقة، يفي بالمتطلبات في غضون فترة أقصاها 10 أيام عمل، ويجوز للمجلس إبطال أي أوراق تصويت غير معتمدة، ويمكنه إجراء استفسارات ضرورية للتحقق من صحتها«.
واختتم النادي بيانه «إذا تم استيفاء جميع المتطلبات، سيتم الإعلان عن صلاحية الطلب وإلزام مجلس الإدارة الحالي بالدعوة لإجراء تصويت على سحب الثقة، والذي يجب إجراؤه في غضون فترة لا تقل عن 10 أيام عمل ولا تزيد عن 20 يومًا، وإذا لم يتم استيفاء جميع المتطلبات، سيتم رفض طلب التصويت».
يذكر أن حملة سحب الثقة أعلنت عبر صفحتها بموقع تويتر، أنها جمعت ما يزيد عن 20 ألف توقيع من الأعضاء يوافقون على سحب الثقة من مجلس الإدارة.
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