شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 17/9/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ساحة الرياضة المصرية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة أبرزها تلقى أحمد ريان مهاجم الأهلي المعار للجونة عرضاً خارجياً للرحيل بداية من الموسم المقبل، ودخول الزمالك في مفاوضات مع العديد من المدربين الأجانب لتحديد خليفة كارتيرون.

أحمد مرتضى: لم نفاوض جونياس وراتب كارتيرون بفريق التعاون أعلى من كلوب

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو اللجنة المكلفة باختيار المدرب الأجنبى الذى سيخلف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى بعد رحيله عن تدريب الزمالك، أن اليونانى جونياس مدرب وادى دجلة خارج اهتمامات القلعة البيضاء، مشيراً إلى أن الفوز بالبطولات شرط التعاقد مع مدرب الزمالك الجديد، وقال أحمد مرتضى منصور فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "تلقينا مليون سيرة ذاتية للمدربين ولكننا خفضنا الأعداد لخمسة مدربين، نجرى مقابلات معهم من خلال برنامج "زوم" ووصلنا لمناقشة التفاصيل المادية".

اتجاه فى المصرى لإلغاء منصب المدير الرياضى بعد استقالة عبد الظاهر

يسود اتجاه داخل مجلس إدارة المصرى البورسعيدى لإلغاء منصب المدير الرياضى للنادى بعد رحيل عبد الظاهر السقا، مساء أمس، عقب خلاف شديد مع مجلس الإدارة داخل معسكر الفريق ببرج العرب قبل ساعات قليلة من مواجهة المصرى وطلائع الجيش فى الجولة السابعة والعشرون للدورى.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو المصرى جلسة مع على ماهر المدير الفنى للفريق لإطلاعه على الأمر وأخذ رأيه فى مدى حاجته لمدير رياضى من عدمه عقب لقاء طلائع الجيش.

فيفا يرفض بند الـ"50 نقطة" لتقليص عمومية اتحاد الكرة

رفض مندوبو الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" طريقة اتحاد الكرة فى تقليص الجمعية العمومية للجبلاية، وأبلغ "فيرون" مندوب الفيفا اللجنة الخماسية باعتراضه على اشتراط الجبلاية حصول أى نادٍ على 50 نقطة ليصبح عضو جمعية عمومية فى اتحاد الكرة، حيث تصل الأندية لهذا العدد من النقاط عبر مشاركاتها فى أنشطة الاتحاد.

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اتحاد الكرة يحدد 12 نوفمبر موعدا لمباراة منتخب مصر أمام توجو

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على تحديد موعد 12 نوفمبر المقبل، موعدا لمباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام توجو فى الجولة الثالثة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون 2022، بعدما قرر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

على صعيد متصل، أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهرى الجديد، وحافظ فيه منتخبنا الوطنى على المركز 51 عالميا والسابع أفريقياً والرابع عربياً، حيث تصدر منتخب السنغال ترتيب الأفارقة وجاء فى المركز الـ20 عالميا ويليه تونس الـ26، ونيجيريا الـ29، والجزائر الـ35، والمغرب الـ43، ثم غانا فى المركز الـ46 قبل الفراعنة، وعربيا جاء المنتخب فى المركز الرابع بعد كل من تونس والمغرب وقطر.

عرض تركى يهدد بقاء بقاء مهاجم الأهلى بالموسم الجديد

قدم أحد أندية المقدمة في الدوري التركي عرضا رسميا للنادي الأهلي من أجل الحصول على مهاجم الفريق الأحمرن لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد، لاسيما انه من اللاعبين المميزين في الدوري المصري.

الأهلي ينتظر عودة وليد ازارو لبدء مفاوضات تمديد عقده

ينتظر مسئولو النادي الأهلي وصول المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق من الأجازة التي يقضيها في بلده، بعد تحديد اللاعب عودته بشكل مبدئي وصوله أول الأسبوع المقبل، وذلك لبدء مفاوضات تمديد عقده بشكل رسمي لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، وذلك بعد قطع اعارته في الدوري السعودي ، ويضع مسئولو الأهلي شرطا لاستمرار وليد ازارو في صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته علي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، وعرض مسئولو الأهلي علي ازارو رفع قيمة عقده من 700 الف دولار الي مليون دولار سنويا، وهو العرض الذي لم يوافق عليه اللاعب حتي الآن بشكل رسمي، واستقرت ادارة الأهلي علي بيع اللاعب حال عدم موافقته علي تمديد عقده بنهاية الموسم الجاري.