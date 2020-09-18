شكرا لقرائتكم خبر عن كشري يختار 23 لاعبا في معسكر أسوان استعدادا لمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة أحمد كشرى يختار قائمة الفريف التى تستعد لملاقاة الزمالك بالجولة 28 للدورى الممتاز الجمعة الساعة 8 بإستاد القاهرة، وتضم القائمة 23 لاعب هم: مسعد عوض، طلعت الجبلاوى، إبراهيم القاضى، محمد جابر، أحمد فتحى، عبد العزيز إمام، محمد إسماعيل، طارق أبو العز، محمود نعيم، أحمد عامر، هيثم الفيل، أحمد صغيرى، محمد رزق، سولمون منساه، فادى فريد، محمد همام، محمد خليفة، محمد المرسى، أوميد أوكرى، مصطفى دويدار، إبراهيم جلال، كريم الطيب، مصطفى البدرى.

وأخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، نادى أسوان، بسلبية نتائج تحليل "رابيد تسيت" الذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى أمس الأربعاء.

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ويستعيد أسوان، خدمات محمد عبد المجيد هداف الفريق، أمام نادى الزمالك، بعدما انتهت عقوبة الإيقاف التى تعرض لها عبد المجيد لمدة مباراتين بعد الجولة الماضية أمام طنطا، والتى فاز بها أسوان برباعية نظيفة، وذلك بعدما تعرض اللاعب للطرد المباشر فى مباراة أسوان وسموحة التى انتهت بالتعادل 3/3 وكان محمد عبد المجيد قد سجل ثلاثية أسوان فى تلك المباراة، عقب كرة مشتركة، ليغيب عن مباراتى الانتاج وطنطا.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن تمام شفاء فادى فريد مهاجم الفريق، والذى كان قد غاب عن مباراة الجولة الماضية أمام طنطا بسبب الإصابة فى الركبة، وأكد رئيس الجهاز الطبى لأسوان بأن الفريق أصبح مكتمل الصفوف باستثناء الحسينى سمير الذى انتهى موسمه مع أسوان بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى عقب مباراة أسوان وسموحة فى الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 3/3.

وتحت قيادة كشرى نجح أسوان بداية من الدور الثانى فى حصد ثلاث انتصارات على حساب المقاولون والانتاج وطنطا، والتعادل مع سموحة وطلائع الجيش، نادى مصر، وإنبي، ولم يخسر إلا أمام الأهلي بيراميدز والمقاصة فقط، ليحصد 31 نقطة وضعت أسوان فى المركز التاسع بجدول الدورى.

المعدل التهديفى لأسوان مع كشري بات هو الأعلى فى تاريخ مشاركات أبناء الجنوب بالدورى بعد التعادل مع سموحة 3/3، والفوز على الانتاج 2/0، ثم الفوز على طنطا 4/0، واستطاع الفريق التغلب على ظروف مثل الغيابات بسبب الإصابة أو الإيقاف واللعب خارج ملعبهم طوال أحداث الدور الثانى بسبب كورونا.