شكرا لقرائتكم خبر عن 30 أكتوبر موعد إرسال القائمة الدولية للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم 30 أكتوبر المقبل اخر موعد لارسال كل اتحاد أهلي القائمة الدولية النهائية للحكام للموسم الجديد 2020/ 2021 ، وهو ما ستحدده لجنة الحكام الرئيسية بقيادة وجيه أحمد و عزب حجاج مدير اللجنة.

على صعيد مغاير، أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهرى الجديد، وحافظ فيه منتخبنا الوطنى على المركز 51 عالميا والسابع أفريقياً والرابع عربياً، حيث تصدر منتخب السنغال ترتيب الأفارقة وجاء فى المركز الـ20 عالميا ويليه تونس الـ26، ونيجيريا الـ29، والجزائر الـ35، والمغرب الـ43، ثم غانا فى المركز الـ46 قبل الفراعنة، وعربيا جاء المنتخب فى المركز الرابع بعد كل من تونس والمغرب وقطر.

وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف الذى يصدر بشكل دورى كل شهر، على الرغم من تجميد كل المسابقات الدولية طوال عام 2020 منذ تفشى فيروس كورونا فى مارس الماضي، وجاء فى المركز الثانى فرنسا ثم البرازيل وإنجلترا وكرواتيا.