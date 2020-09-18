شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور : كارتيرون لم يدفع الشرط الجزائى للزمالك.. وفشل مع الأهلى و دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، و الاعلامى في قناة النادى الأبيض ان باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، و الذى ترك الفريق أول أمس لتدريب التعاون السعودى ، لم يدفع الشرط الجزائى في عقده ، رغم أنه وعد بسداده قبل الرحيل، و قال الغندور في قناة الزمالك أن كارتيرون مدرب جيد وحقق نتائج جيدة ، لكن الفريق به لاعبين جيدين ، قائلا : "كارتيرون مدرب كويس وعمل نتايج كويس ولكن الزمالك عنده لعيبة كويسة ولم ينجح مع الاهلي ووادي دجلة من قبل".

أضاف الغندور أن رئيس التعاون ليس لديه مدرب على مستوى العالم سوى أن يخطف كارتيرون من الزمالك في وقت صعب ، وهذا أمر سئ في التعامل بين الأندية .

وانتقد نجم الزمالك السابق تصريحات الفرنسي باتريس كاتيرون والتي اكد خلالها أن ادارة القلعة البيضاء تعمدت تأخيره عن الوصول إلى المطار لاستقلال الطائرة المتجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت ومنها إلى العاصمة القطرية الدوحة ، وقال الغندور لقناة الزمالك: "كارتيرون بيقول ان الزمالك عطله عن التوجه للمطار لاستقلال الطائرة المتجهة الى بيروت هو كمان الزمالك مطالب يجيب له سيارة توديه المطار ما يجيب عربية ليموزين توديه المطار بـ30 دولار وهو هياخد 400 ألف دولار في الشهر من التعاون السعودي"