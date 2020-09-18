شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصرى: كنا الأقرب للفوز على الطلائع وجريشة تغاضى عن احتساب ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد عبد الكريم المدرب العام للمصرى البورسعيدى رضاه عن أداء لاعبيه أمام طلائع الجيش فى المباراة التى انتهت منذ قليل بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة السابعة والعشرين للدورى، وأضاف عبد الكريم فى تصريحات عقب المباراة أن الإجهاد الذى يعانى منه اللاعبون يعد السبب الرئيسى وراء التعادل خاصة وأن الفريق يخوض مباراة كل 72 ساعة وهو ما يمثل عبئا إضافيا على اللاعبين بالإضافة لكثرة الإصابات والغيابات التى ضربت الفريق مؤخرا ، إلا أنه وبرغم كل هذا كان فريقه الأقرب للفوز وتغاضى جهاد جريشة حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء لصالح النيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق مؤكدا أنه لا يحبز دائما تعليق نتائجه على شماعة التحكيم .

واختتم مدرب المصرى حديثه بالقول أن الفريق سيغلق صفحة طلائع الجيش تماما وسيبدأ فى التفكير مباشرة فى لقاء سموحة فى الجولة الثامنة والعشرين للدورى الإثنين المقبل .

و أصدر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، بيانا، ضد الأخطاء التحكيمية التى يتعرض لها الفريق فى مبارياته الأخيرة والتى كان أخرها اليوم ضد طلائع الجيش - وفقا لما جاء فى البيان- الذى قال فيها النادى المصرى إن جهاد جريشة حكم اللقاء تغاضى عن احتساب ركلة جزاء للنيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق البورسعيدى أمام طلائع الجيش فى الدورى.

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وجاء نص البيان على النحو التالى " يتابع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية عن كثب حالة الغضب الكبير لدى جماهير النادي العظيمة نتيجة للأخطاء التحكيمية المتتالية التي يتعرض لها الفريق الأول في مبارياته الأخيرة ، واخرها قرار الحكم الدولي جهاد جريشة في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش ، وعدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة للمهاجم النجيري اوستين أموتو وعدم الرجوع للفيديو لمراجعة قراره باحتساب الكرة تسلل على مهاجم المصري.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري أن المرحلة الحالية من عمر الدوري العام لا تحتمل التعرض لأية أخطاء تحكيمية خاصة في ظل منظومة يتواجد بها تقنية الفيديو التي كان الجميع يُمني النفس أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة، إلا أنها وبمرور الوقت تحولت لتحقيق العدالة لفرق بعينها دون غيرها ويؤكد مجلس ادارة النادي المصري أنه في حالة انعقاد دائم خلال الفترة المقبلة لاتخاذ ما يلزم من قرارات تضمن الحفاظ على حقوق النادي المصري خلال تلك الفترة التي لا تحتمل التعرض لمزيد من الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر على مستقبل الفريق وتسبب مزيدًا من الاحساس بالغضب لدى جماهير المصري العظيم".

وتعادل فريقا المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش سلبيا فى المباراة التى أقيمت بينهما ببرج العرب ضمن فاعليات الجولة السابعة والعشرون للدورى ليقتسم نقاط المباراة ويرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة 29 ومازالوا فى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب ، بينما ارتفع رصيد الطلائع إلى 30 نقطة فى المركز الحادى عشر .