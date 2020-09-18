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مدافع الاتحاد يكشف تفاصيل عودته بالقناع وحالة الحزن بعد تبرئة أحمد فتحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري، عن كواليس إصابته بكسر فى الأنف خلال مباراة فريقه ضد الأهلى، التى جمعت الفريقان، يوم الإثنين الماضى، ضمن منافسات الجولة الـ27 بالدوري، موضحا: "دخلت بلعب الكورة بدماغي وأحمد فتحى لاعب الأهلى مكنش واخد باله وبيشوط الكورة بس أنا سبقته وهو شاط وشي ولم أشعر بأي شئ بعدها حتى مسكت مناخيري مكنتش في مكانها".

 

وتابع مدافع الاتحاد السكندرى خلال تصريحات لقناة الزمالك: "مفتكرتش حاجة بعد الاصابة وتوجهت مباشرة لتلقي العلاج، متابعا: "فكيت الفتيل اللي جوه مناخيري اليوم وبعد أسبوع هفك الجبيرة على الانف والحمد لله كدمة على الوجه بس".

 

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أشار: "بعيدا عن الكورة أحمد فتحي بالنسبة لي أخ كبير وأنا بحبه جدا وبحترمه، ووجالي أول ما خرج من الملعب في اوضة اللبس ومسابنيش وفضل يطمن عليا بعدها وأنا متأكد إن هو ميقصدش".

 

أردف: "شفت الخبطة بعد المباراة ولما شفتها قلت لنفسي ياريتك ما روحت للكورة، ومركزتش في الكورة هل هي ضربة جزاء ولا لا ولكن كنت مركز على سلامتي وكل تفكيري في أهلي وموقفهم الصعب لما يشوفوني في الحال ده"، استطرد: "حزنت كتير من عدم اهتمام المحللين بإصابتي واهتمامهم هل الكورة ركلة جزاء أم لا، مختتما حديثه قائلا: "هبدأ اتمرن لوحدي بعد أسبوع وبعدها هرجع البس القناع في التدريبات والمباريات".

وكان الدكتور عمرو الأشلم، طبيب فريق الاتحاد السكندرى، أكد غياب اللاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، وقام الجهاز الفنى بالاطمئنان على اللاعب، كما أجرى محمد مصيلحى رئيس النادى عدة اتصالات للاطمئنان على رزق، خاصة بعد حالة الهلع التى أصابت الجميع باستمرار النزيف من الأنف والفم لساعات طويلة.

 

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