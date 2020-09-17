شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون السعودي»: لم نفاوض كارتيرون أثناء وجوده بالزمالك.. الاتصالات تمت بعد الاستقالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادي التعاون السعودي أنه بدأ المفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي تدريبه، بعد أن انفصل الأخير عن الزمالك.

وقال التعاون في بيانه على حسابه الرسمي بتويتر: «كان في مفاوضات مع أحد الأسماء التدريبية من شرق أوروبا، لكن تم إيقاف المفاوضات في مراحلها النهائية بعد أن نشرت وسائل الإعلام استقالة كارتيرون من تدريب الزمالك، ووجّه مستشاره القانوني للتأكد من ذلك عبر وكيل كارتيرون، وإبداء التعاون الرغبة في التعاقد معه بسبب سيرته الذاتية المميزة، حينها أكد المستشار القانوني للنادي أن كارتيرون قد استقال بالفعل».

وأوضح التعاون: «هنا قدّم التعاون عرضا رسميا لكارتيرون وتلقى ردا بالموافقة يوم الأربعاء من المدرب الفرنسي، وتم التوقيع المبدئي بعد التأكد من إنهاء علاقة المدرب رسميًا وقانونيًا مع الزمالك، ونشدد على الاحترام والتقدير الذي يكنه النادي ومجلس إدارته وجمهوره لجميع الأندية عامة، ولنادي الزمالك والجمهور المصري بصورة خاصة».

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد انتقد تغريدة محمد القاسم، رئيس التعاون، الذي كتب فيها «اللي يبغيه التعاون يصير».

وقال مرتضى مخاطبا نظيره أمس، الأربعاء: «أحمل المسؤولية لمحمد القاسم رئيس التعاون الذي كتب عبر صفحته (التعاون اللي يبيه يصير)، عفوا أنت لا تعلم قيمة مصر عندما تتحدث عن الزمالك تحدث بأدب، لم تحصل على كارتيرون لأنك أفضل ولكن أغريته بالفلوس، مع احترامي للتعاون كل معلوماتي عنه أنه يرتدي قميصًا أصفر، أخاطب سمو الأمير محمد بن سلمان، هل يرضيك أن يتحدث مواطن لديك اسمه محمد القاسم يقول ذلك؟ نحن لسنا عبيدًا، الزمالك تاريخ منذ 1911».

وكان التعاون قد أعلن، أمس، عن اتفاقه رسميا مع كارتيرون لتولي تدريبه الفترة المقبلة، بعد ساعات من انفصال الفرنسي عن الزمالك.

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