شكرا لقرائتكم خبر عن كورتوا: نحن جاهزون لحصد الألقاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريـال مدريد الإسباني، إنه يملك الرغبة وزملاؤه في القتال والدفاع عن لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأضاف في تصريحات لموقع النادي الرسمي، أن هذا العام كان مختلفًا له بعض الشيء، حيث كانت فترة التحضير قبل الموسم أقصر من المعتاد ولكنها كانت مكثفة للغاية، مشيراً إلى أن الفريق يتدرب بشكل قوي وكبير جداً استعداداً للموسم الجديد.

وأكد أنه يشعر بحالة جيدة لمحاولة مواصلة ما كان يفعله ويقدمه من مستوى الموسم الماضي، مشدداً على أن كتيبة ريـال مدريد ترغب في الفوز بالبطولات وجميع الألقاب هذا الموسم.

وعن مواجهة فريق ريـال سوسيداد، الأحد المقبل، قال كوروتوا إنها ستكون مباراة صعبة للغاية وبدون جمهور تكون الأمور مختلفة، لكنه فريق قوي جدًا وصعب دائمًا، ولكن ريـال مدريد دائماً على أتم الاستعداد لهذه المواقف.