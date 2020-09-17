شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج «فيريرا وجروس يا مرتضي» يتصدر تويتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر هاشتاج «فيريرا_جروس_يامرتضى»، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من جانب الجماهير البيضاء، التي تطالب لعودة أحد الثنائي لتولي تدريب الفريق.

يذكر أن «فيريرا»، حصل مع فريق الزمالك، على بطولتي الدوري وكأس مصر عام 2015، بينما حصل جروس مع الفارس الأبيض على بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي.

وتطالب جماهير الزمالك مجلس الإدارة، بالتعاقد مع مدرب قوي للفريق خلال الفترة المقبلة، ويكون أحد المدربين السابقين، البرتغالي جيسفالدو فيريرا أو السويسري كريستيان جروس.