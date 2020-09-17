شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في طهطا استعدادًا لمواجهة الألومنيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفني لفريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم، الذي تولى المهمة عقب استقالة بركات إبراهيم، حالة الطوارئ القصوى داخل الفريق استعدادًا لمواجهة نادي الألومنيوم في دوري الدرجة الثانية المقرر لها الأحد المقبل.

وتستأنف المسابقة نشاطها بعد توقف دام أكثر من خمسة أشهر بسبب تفشي وباء كورونا.

من جانبه، أكد هيثم جمعة، عضو مجلس إدارة النادي، أن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عادل حلمي، يدعم الفريق دعمًا كاملًا، ماديًا ومعنويًا، ولم يتأخر في صرف مكافآت اللاعبين.

ووعد حلمي لاعبيه والجهاز الفني بمكافأة إجادة في حال الفوز والهروب من شبح الهبوط.