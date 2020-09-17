شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي: كارتيرون سيفشل مع التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قلل الإعلامي السعودي، محمد الدويش، اليوم الخميس، من فرص نجاح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع التعاون، مستشهدًا بتجارب سابقة.

وكتب الدويش، عبر حسابه على «تويتر»: «من ينجح في الدوري المصري، قد لا ينجح في الدوري السعودي، فساسي وبن شرقي أصبحا من نجوم الدوري المصري، رغم أنهما لم ينجحا في النصر والهلال».

وأضاف: «كارتيرون نفسه لم ينجح هنا (مع النصر)، وفي الزمالك أصبح زيدان!».