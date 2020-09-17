شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي: كارتيرون سيفشل مع التعاون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قلل الإعلامي السعودي، محمد الدويش، اليوم الخميس، من فرص نجاح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع التعاون، مستشهدًا بتجارب سابقة.
وكتب الدويش، عبر حسابه على «تويتر»: «من ينجح في الدوري المصري، قد لا ينجح في الدوري السعودي، فساسي وبن شرقي أصبحا من نجوم الدوري المصري، رغم أنهما لم ينجحا في النصر والهلال».
وأضاف: «كارتيرون نفسه لم ينجح هنا (مع النصر)، وفي الزمالك أصبح زيدان!».
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