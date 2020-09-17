شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يكشف تفاصيل التعاقد مع مدرب الزمالك الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف المدير الفني الجديد المرشح لتولي المسؤولية الفنية للفريق، الفترة المقبلة.
وأكد الغندور، في تصريحات عبر قناة الزمالك، أن الثنائي البرتغالي فيريرا وباتشيكو على رأس المرشحين لتولي تدريب فريق الزمالك.
وأوضح أن مساعدي فيريرا الذين كانوا معه في تجربته الأولى غير موجودين في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يمثل قلقًا لدى مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن باتشيكو هو الآخر مرشح لتولي تدريب الزمالك، موضحًا أن الإدارة بين نارين، هما الاستعجال في اختيار المدرب الجديد والتأني في الوقت ذاته.
وواصل: «قد يكون الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد السبت أو الأحد على أقصى تقدير، لكي يشاهد مباراة طنطا من الملعب والاطمئنان على مستوى اللاعبين».
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