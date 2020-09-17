شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة السابق «مهرج» على تويتر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لن يخلو كيكي سيتين من الانتقاد حتى بعد أن ترك تدريب نادي برشلونة الإسباني بعد الخسارة المزلة للفريق الكتالوني أمام فريق بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8 أهداف مقابل 2.
وبالدخول على الحساب الشخصي للمدرب على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، ستجد أن صورة الحساب الشخصي للمدرب وهو يرتدي شكل المهرج أو الأراجوز، إلى جانب صور الـ «Cover» والتي بها عدد من الأبقار، حيث تحدث دائماً المدير الفني الإسباني عم حبه لتربية الأبقار والمزارع.
ويأتي ذلك في ضوء البيان الأخيرة الذي أصدره المدرب السابق للبارسا حول دخولة في معركة قضائية مع برشلونة بسبب مطالبته النادي بمبلغ 4 مليون يورو، كقيمة بقية العقد الخاص به.
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