شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يكشف موقف توتنهام من «بيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى الفنى لتوتنهام، على استحقاق فريقه التأهل للدور الثالث التمهيدى من مسابقة الدوري الأوروبي، رغم الفوز الصعب، الذى حققه على مضيفه فريق لوكوموتيف بلوفديف البلغارى، بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعتهما، ضمن منافسات الدور التمهيدى الثانى المؤهل لدور المجموعات من اليوروباليج.

ورفض البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لفريق توتنهام، الحديث عن الويلزى جاريث بيل الذى اقترب من الانضمام للسبيرز هذا الصيف الحالى، فى المؤتمر الصحفى عقب نهاية المباراة، قائلا: «أنا لا أعلق على شيء لا أعرفه ، حتى يتم إخبارى بأن جاريث أصبح لاعبا لتوتنهام ، أما الآن ما زلت أحترم فكرة أنه لاعب لفريق ريال مدريد».