شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إسماعيلى B يفوز على الفريق الأول تحت انظار ريكاردو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق إسماعيلى B على الفريق الأول بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم ، خلال التقسيمة الودية التى اقيمت مساء اليوم باستاد الإسماعيلية.

سجل هدفا فريق الشباب كل من أحمد رجب ومحمد الضرف ، بينما احرز للفريق الأول حازم مرسى.

بدأ الفريق الأول بتشكيل ضم .. حارس مرمى محمد مجدى عبد الفتاح، محمد مجدى الجمل ، محمد نصر ، كماتشو ، أحمد عبده الوهاب فى الدفاع ، نادر رمضان ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، بيكيتى ، حمدى زكى فى الوسط ، وجيه عبد الحكيم فى الهجوم.

بينما ضم تشكيل فريق إسماعيلى B محمود عبد المنصف حارس مرمى ، محمد إيهاب ، كاستيلو ، أحمد فوزى ، كريم علاء ، أحمد رجب فى الدفاع ، مصطفى فارس ، محمد الضرف ، إبراهيم حسن ، محمود عبد الله فى الوسط ، حازم مرسى فى الهجوم.

جاءت تلك التقسيمة من أجل متابعة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو لكافة العناصر الشابة تحسبا للاعتماد على جهودهم حسب حاجة الفريق.

وشهدت التقسيمة مشاركة حازم مرسى المهاجم الواعد مع فريق إسماعيلى B فى الشوط الأول ، قبل أن يشارك بقميص الفريق الأول فى الشوط الثانى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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