شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: جاهزون لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لمصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال، التحدي قبل لقاء الأهلي، بعد غد السبت، بالجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري، وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة في تصريحات لموقع ناديه "جاهزون لمواجهة الأهلي، أشعر بحالة التركيز التي يعيشها اللاعبون، هدفنا مواصلة الانتصارات وحصد النقاط من أجل إنهاء الموسم في المربع الذهبي".

وأضاف "المكان الطبيعي للمقاصة، التواجد في المربع الذهبي، سنقدم مباراة قوية أمام الأهلي من أجل مواصلة نتائجنا الطيبة".

وحقق المقاصة، 4 انتصارات متتالية قبل لقاء الأهلي، علمًا بأن الأحمر يسعى لحسم التتويج بلقب الدوري المصري، ويحتاج إلى نقطتين فقط للفوز باللقب للمرة 42 في تاريخه.