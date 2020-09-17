شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يدرس إقالة «توخيل » والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «الدايلي ميل» الإنجليزية نقلاً عن تقارير صحفية فرنسية بأن نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي قد فقدوا ثقتهم في مدربهم الألماني توماس توخيل بعد التعثر المحلي.
وبالرغم من تألق باريس سان جيرمان في الموسم الماضي بالتتويج بجميع الألقاب المحلية، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، إلا أن الأداء في الموسم الجديد تغير 180 درجة.
وأشارت الصحيفة إلى أن نجوم باريس سان جيرمان فقدوا الثقة في مدربهم توماس توخيل، حيث يشعرون أن تكتيكه الوحيد هو منح الكرة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.
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