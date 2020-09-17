شكرا لقرائتكم خبر عن الناشئين سلاح الاتحاد السكندري للتغلب على الارهاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، تصعيد خمسة ناشئين جدد لصفوف الفريق الأول للاستعانة بهم خلال المباريات المقبلة، بعدما نجح بعضهم فى لفت الأنظار خلال اللقاءات التى شاركوا فيها مع زعيم الثغر بالدورى، مثل عبد الغنى محمد ويوسف حسن اللذين ظهرا بشكل مميز.

ويرغب طلعت يوسف فى كسر شوكة عدد من اللاعبين الكبار وإراحتهم على الدكة خلال الفترة المقبلة بعد الوشاية التى وصلته بوجود لاعبين لا يرغبون فى وجوده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وأدى ذلك لاستبعاد نور السيد قائد الاتحاد حتى نهاية الموسم الجارى مع تحديد موقفه بنهاية الدورى.