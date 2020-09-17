فايلر يحسم مصير اجاي مع القلعة الحمراء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفري قالكروى الاول بالنادى الاهلي، مصير جونيور اجاي لاعب الفريق من البقاء او الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، بعدما تلقي اللاعب عرضاً من أحد شركات التسويق لتسهيل انتقال للدوري التركي في الموسم الجديد، كما أكد مسئولو الشركة أيضاً أن هناك أحد أندية القمة في الدوري الروسي تطلب الحصول على خدماته.
وأكد مسئولو الشركة أنهم بصدد أرسال عرض رسمي للأهلي خلال الساعات القادمة لشراء اجاي حال وجود نيه من الأهلي بالتفريط في خدماته، وأعلن مسئولو الأهلي في وقت تمسكهم باستمرار النجم النيجيري رغم تلقى اللاعب العديد من الاغراءات الخليجية، إلا أن اللاعب أرتبط أسمه في الساعات الأخيرة بالانتقال على سبيل الإعارة للرجاء المغربي في صفقة شراء المدافع المغربي بدر بانون.
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