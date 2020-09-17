شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينهى اتفاقه مع نجم الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مسئولو نادى بيراميدز، لإتفاق مع أحمد حمدى مهاجم الفريق الأول بصفوف الجونة، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق السماوى بداية من الموسم الجديد، ونجح بيراميدز فى التوصل لإتفاق مع اللاعب، وتم الحصول على توقيعه على رغبة انتقاله لبيراميدز فى الفترة المقبلة، لاسيما وأن أحمد حمدى يتميز بموهبة عالية وظهر تألقه مع الجونة بشكل واضح، ومن المنتظر أن يتوصل بيراميدز لإتفاق مع إدارة الفريق الساحلى للإعلان الرسمى عن اتمام الصفقة.

وكان الأهلى استغنى عن أحمد حمدي للجونة بعقد يتضمن شرط يمنح الأحمر الأولوية في شراء اللاعب، كما يوجد بند يمنح الأهلي الحق في الحصول علي 30% من عائد بيع اللاعب مستقبلاً.