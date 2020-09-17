شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي: الطمع عمي قلوب بعض اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تهكم عدلي القيعي خلال برنامج ملك وكتابه علي قناة الاهلي علي بعض اللاعبين الذين يضحون بالاندية الكبيرة من أجل الاموال.

وقال القيعي: «السعادة مش بالمال و كتير يملكون الاموال ولا يملكون راحة البال، وهناك طمع يصيب بعض اللاعبين ففي البداية اللاعب يسعي لشراء شقه ثم الفيلا و السيارة ثم اليخت واللانش وهكذا دون اقتناع».

واستشهد مقدم البرنامج بتسجيل صوتي للفنان فؤاد المهندس من خلال برنامجه الاذاعي الشهر كلمتين وبس والذي قال فيه المهندس «ممكن الفلوس تشتري بيت وسيارة وأشياء كتيره بس لا يمكن أن تشتري الاحترام وحب الناس».