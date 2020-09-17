شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب طلائع الجيش: سأحسم وجهتي المقبلة في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كريم طارق الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه سيناقش العروض المقدمة له في نهاية الموسم.
وقال كريم طارق، في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس» :«لا أتحدث مع الأندية التي تريدني، أترك الأمر لوكيلي فقط».
وأضاف طارق :«تركيزي فقط في الملعب، أسعى لتقديم أداء جيد، لأن عملي فقط هو من سينقلني إلى نادي كبير».
وأكمل :«بعد انتهاء الموسم ومساعدة طلائع الجيش على إنهاء الموسم في مركز متقدم، سنجلس ونتناقش في العروض المقدمة».
وأنهى كريم طارق :«أبعدت نفسي تماماً عن أي أحاديث مع الأندية الأخرى أو مفاوضات حتى لا يتأثر الأداء في الملعب في المباريات المتبقية في الدوري».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
101,500
-
تعافي
86,549
-
وفيات
5,696
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب طلائع الجيش: سأحسم وجهتي المقبلة في نهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.