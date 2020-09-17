شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب طلائع الجيش: سأحسم وجهتي المقبلة في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كريم طارق الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه سيناقش العروض المقدمة له في نهاية الموسم.

وقال كريم طارق، في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس» :«لا أتحدث مع الأندية التي تريدني، أترك الأمر لوكيلي فقط».

وأضاف طارق :«تركيزي فقط في الملعب، أسعى لتقديم أداء جيد، لأن عملي فقط هو من سينقلني إلى نادي كبير».

وأكمل :«بعد انتهاء الموسم ومساعدة طلائع الجيش على إنهاء الموسم في مركز متقدم، سنجلس ونتناقش في العروض المقدمة».

وأنهى كريم طارق :«أبعدت نفسي تماماً عن أي أحاديث مع الأندية الأخرى أو مفاوضات حتى لا يتأثر الأداء في الملعب في المباريات المتبقية في الدوري».

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