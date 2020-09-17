شكرا لقرائتكم خبر عن عرض قطري لخطف حميد أحداد من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «البطولة» المغربية، أن نادي ام صلال القطري سوف يقدم عرض للاعب الزمالك المعار للرجاء حميد احداد، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وقالت الصحيفة، إن ما دفع نادي أم صلال لأتخاذ تلك الخطوة هو رحيل بعض المحترفين عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية بسبب ضعف مستواهم، وقرر مسؤولي الفريق بناء فريق جديد قوي للمنافسة على كافة البطولات بالموسم المقبل.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نادي أسوان على استاد القاهرة الدولي بمنطقة مدينة نصر يوم غد لحساب الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز في نسخته ال61.