شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي: إيه يعني فايلر يمشي ما كل شئ وارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح عدلي القيعي إلى رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي في وقت قريب. وقال القيعي في تصريحاته عبر برنامج ملك وكتابة: «بعد رحيل باتريس كارتيرون المدربين ترحل وتبقى الأندية». أضاف: «وايه يعني فايلر يمشي من الأهلي كل شئ وارد الادارة عملت اللي عليها عشان استقرار الفريق وجددت له عقده». وختم حديثه قائلا: «ولكنه لو ليه رأئ اخر هو حر محدش هيقدر يمنعه والناس اللي بتتكلم على الشرط الجزائي، هل الشرط الجزائي منع رحيل كارتيرون من الزمالك». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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