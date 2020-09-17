شكرا لقرائتكم محمود رزق: أحمد فتحى أخى الأكبر ولم يتعمد إصابتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمود رزق لاعب الاتحاد السكندري عن كواليس اصابته بكسر في الانف خلال مباراة فريقه ضد الاهلي في الجولة الـ27 بالدوري، موضحا: "دخلت بلعب الكورة بدماغي وكابتن احمد فتحي مكنش واخد بالي وبيشوط الكورة بس انا سبقته وهو شاط وشي ومحستش بحاجة بعدها حتى مسكت مناخيري مكنتش في مكانها".

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "مفتكرتش حاجة بعد الاصابة وتوجهت للاصابة مباشرة لتلقي العلاج ، متابعا: "فكيت الفتيل اللي جوه مناخيري اليوم وبعد اسبوع هفك الجبيرة على الانف والحمد لله كدمة على الوجه بس".

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أشار: "بعيدا عن الكورة كابتن احمد فتحي بالنسبة لي اخ كبير وانا بحبه جدا وبحترمه، ووجالي اول ما خرج من الملعب في اوضة اللبس ومسابنيش وفضل يطمن عليا بعدها وانا متاكد ان هو ميقصدش".

أردف: "شفت الخبطة بعد المباراة ولما شفتها قلت لنفسي ياريتك ما روحت للكورة، ومركزتش في الكورة هل هي ضربة جزاء ولا لا ولكن كنت مركز على سلاتي وكل تفكيري في اهلي وموقفهم الصعب لما يشوفوني في الحال ده".

استطرد: "حزنت كتير من عدم اهتمام المحللين باصابتي واهتمامهم هل الكورة ركلة جزاء ام لا، مشيرا: "هبدأ اتمرن لوحدي بعد اسبوع وبعدها هرجع البس القناع في التدريبات والمباريات".