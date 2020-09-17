شكرا لقرائتكم 35 ألف دقيقة × 24 عاما.. أوسة يسطر تاريخ أرقامه القياسية الخاصة بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادى دجلة، رقمًا جديدًا له خلال مشاركته فى منافسات الدورى الممتاز، بعدما حرس مرمى فريقه فى مباراته الأخيرة أمام بيراميدز، والتى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى، والتى انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون رد، ليصل لمباراته رقم 25 التى يشارك فيها أساسيًا هذا الموسم.

شارك محمد عبد المنصف فى تاريخه مع جميع الأندية التى شارك معهم فى تاريخ الدورى المصرى، منذ حوالى 24 موسمًا وصلت عدد دقائق لعبه خلالهم إلى حوالى 35000 دقيقة، وتحديدًا منذ موسم 1996 – 1997، مع أندية مزارع دينا والزمالك والجونة وإنبى ووادى دجلة.

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ويحتل أوسة المركز الثانى فى قائمتى اللاعبين الأكثر مشاركة فى عدد من الدقائق وعدد من المباريات فى البطولة بعد الحارس المعتزل عصام الحضرى، الذى يحمل الرقمين، بينما يتفوق أوسة على جميع لاعبى الدورى فى عدد المواسم التى شارك فيها وهى 24 موسمًا.

وعلى الرغم من عدم توثيق عدد المباريات التى شارك فيها عبد المنصف قبل موسم 1997 – 1998 رسميًا، وذلك فى عدد من المواقع المختصة بالإحصائيات، إلا أنه منذ هذا الموسم، مع مزارع دينا قد شارك فى 352 مباراة، استقبل خلالهم 387 هدفًا وخرج بشباكه نظيفة فى 114 مباراة، ليكون قد شارك منذ موسم 1997 – 1998، فى 31036 دقيقة، كان أكثرهم مع الزمالك الذى شارك معه فى 126 مباراة بالدورى بمعدل 11956 دقيقة.

ويحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، لهذا الموسم، برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وهُزم فى 12 مباراة، فيما سجل لاعبيه 26 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.