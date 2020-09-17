شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لأعضاء نادى الزمالك: كارتيرون خائن وعميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الذى فسخ تعاقده مع قلعة ميت عقبة، بإنه خائن وعميل، وذلك فى الكلمة التى ألقاها المستشار مرتضى منصور لأعضاء الجمعية العمومية مساء اليوم، الخميس، وذلك من أجل طمأنة الأعضاء حول ملف المدير الفنى الأجنبى القادم لقيادة الفريق.

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، استقدام مدرب الفريق الأجنبى الجديد خلال 48 ساعة، وجاء ذلك فى كلمة من رئيس قلعة ميت عقبة إلى أعضاء النادى عبر إذاعة النادى الداخلية، حيث أكد منصور إن مدرب الزمالك الجديد سيتم الانتهاء من ملفه خلال 48 ساعة، ليحل محل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الذى رحل عن الفريق بفسخ تعاقده ليتولى قيادة التعاون السعودى، ووصل الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم إلى الدوحة، لبدء مهام عمله فى قيادة الفريق السعودى خلال الفترة المقبلة، وأعلن نادى التعاون السعودي، أمس الأربعاء، اتفاقه مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، لتولى مسئولية تدريب لمدة موسمين مقبلين، وأكد الحساب الرسمي لنادى التعاون، عبر موقع "تويتر" توقيع إدارة النادى عقداً مبدئياً مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لقيادة الفريق، لمدة موسمين، حيث سيتم التوقيع العقد النهائي، بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب.

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ودفع المدرب الفرنسي، الثلاثاء، الشرط الجزائى لإدارة الزمالك وقرر الرحيل عن الفارس الأبيض، لقيادة فريق التعاون السعودى ويلعب فريق التعاون السعودى حاليا فى قطر مواجهاته المتبقة ببطولة دورى أبطال آسيا ودخل الثنائى البرتغالي فيريرا وجيمي باتشيكو دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسي كارتيرون وقام بعض الوكلاء بترشيح مجموعة أخرى من المدربين، وتدرس لجنة اختيار المدرب في الزمالك بعض السير الذاتية لمدربني أجانب لخلافة كارتيرون، على أن يكون الاختيار الرسمي خلال أيام.

من جهته هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق بسبب طريقة رحيله عن الفريق الأبيض وقال منصور في تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون باع سُمعتهُ من أجل الأموال وخان الزمالك واللاعبين وهو شخص كذاب، خاصة أنه قال إنه لا يمتلك عقدا أو عرضا وبعدها تعاقد مع نادي التعاون السعودي".

واتهم مرتضى منصور رئيس نادي التعاون السعودي محمد القاسم بالقيام بعملية قرصنة بعد تعاقده مع باتريس كارتيرون، متهما إياه بمحاولة تخريب نادي الزمالك، وخاطب مرتضى المسئولين السعوديين: "هل هذا يرضيكم، نادي الزمالك ليس مركز شباب".