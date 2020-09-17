شكرا لقرائتكم الغندور: كارتيرون سافر دون دفع الشرط الجزائي والزمالك لن يتركه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامي خالد الغندور تصريحات الفرنسي باتريس كاتيرون المدير الفني السابق للزمالك، والتي اكد خلالها أن ادارة القلعة البيضاء تعمدت تأخيره عن الوصول إلى المطار لاستقلال الطائرة المتجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت ومنها إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقال خالد الغندور خلال تصريحات لقناة الزمالك: "كارتيرون بيقول ان ازمالك عطله عن التوجه للمطار لاستقلال الطائرة المتجهة الى بيروت هو كمان الزمالك مطالب يجيب له سيارة توديه المطار ما يجيب عربية ليموزين توديه المطار بـ30 دولار وهو هياخد 400 ألف دولار في الشهر من التعاون السعودي".

تابع: "كارتيرون سافر دون دفع الشرط الجزائي ووعد بدفع الشرط الجزائي والزمالك لن يسكت على ذلك".

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اوضح: "كارتيرون مدرب كويس وعمل نتايج كويس ولكن الزمالك عنده لعيبة كويسة ولم ينجح مع الاهلي ووادي دجلة من قبل".

أضاف: "رئيس التعاون معندوش مدرب على مستوى العالم سوى انه يخطف كارتيرون من الزمالك في وقت صعب ده شيء مش كويس في التعامل بين الاندية".