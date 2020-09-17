السويدي دوبلانتيس يتخطى حاجز 6.15 أمتار قفزًا بالزانة

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قفز السويدي أرماند دوبلانتيس 6.15 أمتار بالزانة في الهواء الطلق، فحطم الرقم القياسي العالمي 6.14 أمتار المسجل باسم الاوكراني سيرغي بوبكا منذ يوليو 1994.

روما: حطم السويدي أرماند دوبلانتيس الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة في الهواء الطلق باجتيازه حاجز 6,15 م الخميس خلال لقاء روما الدولي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

ونجح دوبلانتيس حامل الرقم القياسي العالمي داخل القاعة (6,18 م في شباط/فبراير الماضي) في محو الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم الاسطورة الاوكراني سيرغي بوبكا وهو 6,14 م منذ تموز/يوليو 1994 في سيستريير بإيطاليا.

وحقق دوبلانتيس، بطل اوروبا عام 2018 وصاحب فضية بطولة العالم في الدوحة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، إنجازه في محاولته الثانية.

وبعدما ضرب بقوة هذا الشتاء بتجريد الفرنسي رينو لافيلني من رقمه القياسي العالمي داخل القاعة الذي كان سجله عام 2014، وضع السويدي الذي ترعرع في الولايات المتحدة، الرقم القياسي في الهواء الطلق هدفا له في الصيف، ونجح في مسعاه اليوم في لقاء روما.