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الحرية الحلبي يعود إلى دوري الاضواء

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


فاز الحرية الحلبي على المجد الدمشقي فأمن عودته إلى الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

دمشق: عاد فريق الحرية الحلبي الى الدوري السوري الممتاز لكرة القدم (دوري المحترفين) بعد فوزه على المجد الدمشقي 2-1 اليوم الخميس في حمص في مباراة التاهل الثانية.

وسجل حسام الشوا (20 و85) هدفي الحرية، وكنان نعمة (20) هدف المجد.

ويعتبر الحرية من اعرق الأندية السورية وسبق له التتويج بالدوري مرتين موسمي 91-92 و93-94.

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وكان فريق الحرجلة من ريف دمشق تأهل إلى الدوري الممتاز بعد فوزه على التضامن الساحلي 4-صفر.

وسيحل الحرية والحرجلة في دوري الأضواء بدلا من الجزيرة والنواعير الهابطين للدرجة الأدنى.

ويذكر أن بطولة الدوري الممتازة لموسم 2020-2021 ستنطلق في 21 تشرين الأول القادم.

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