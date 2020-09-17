شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة الزمالك وأسوان فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولي محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك وأسوان المقرر لها غدا، الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى، أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، نادى أسوان، بسلبية نتائج تحليل "رابيد تسيت" الذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى أمس الأربعاء، استعداداً لمواحهة الزمالك غداً الجمعة، فى مباراة الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى، ومن المقرر أن يعلن أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان عن القائمة النهائية للفريق التى تستعد لخوض المباراة المرتقبة، عقب المران الختامى للفريق، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى مواصلة صحوتهم ونتائجهم الإيجابية بعد تحقيق انتصارين متتاليين فى المسابقة على حساب الانتاج الحربى ثم طنطا بالجولة الماضية.

ويستعيد أسوان، خدمات محمد عبد المجيد هداف الفريق، أمام نادى الزمالك، بعدما انتهت عقوبة الإيقاف التى تعرض لها عبد المجيد لمدة مباراتين بعد الجولة الماضية أمام طنطا، والتى فاز بها أسوان برباعية نظيفة، وذلك بعدما تعرض اللاعب للطرد المباشر فى مباراة أسوان وسموحة التى انتهت بالتعادل 3/3 وكان محمد عبد المجيد قد سجل ثلاثية أسوان فى تلك المباراة، عقب كرة مشتركة، ليغيب عن مباراتى الانتاج وطنطا.