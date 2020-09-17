شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف فى تليفزيون ”الخليج 365” كواليس اختيار مدرب الزمالك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، العديد من التفاصيل حول كواليس اختيار المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك، إلى جانب تفاصيل رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قلعة ميت عقبة بفسخ تعاقده مع النادى الأبيض من أجل تولى القيادة الفنية للتعاون السعودى، مشددا إن الأمور كلها تسير حتى الآن فى اتجاه المفاضلة بين مدربي الفريق السابقين وهما الثنائي البرتغالي فيريرا وباتشيكو.

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تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تليفزيون الخليج 365، أن فيريرا يعد الأنسب لقيادة الزمالك خلال المرحلة المقبلة نظرا لثقة الجميع فى قدراته وإمكانياته إلى جانب الشخصية القوية التى يتمتع بها إلى جانب أن رحيل باتريس كارتيرون كان مرتبا من جانب المدرب الفرنسى وحصل على عرض التعاون قبل رحيله عن الزمالك بفترة وليس وليد اللحظة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.