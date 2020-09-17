شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى والاتحاد تثير الجدل فى تحليل لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة من تحليل مباريات الجولة الـ26 و الـ27 للدوري الممتاز بحضور وجيه أحمد رئيس اللجنة وعزب حجاج مدير لجنة الحكام وتم التطرق إلى الحالات الايجابية والسلبية التي شهدتها المباريات، كما توقفت اللجنة عند مباراة الأهلى والاتحاد السكندري التي شهدت حالة من الجدل بسبب مطالبة الاهلي وقتها بضربة جزاء لصالح حمدي فتحي قبل أن يقرر إبراهيم نور الدين إنها ليست ضربة جزاء وتم التعليق خلال جلسة التحليل إن الحكم صاحب الرأى الأول والأخير في القرار وأكدوا علي صحة قرار نور الدين بأن اللعبة ليست ضربة جزاء.

و حدد الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم 30 أكتوبر المقبل اخر موعد لارسال كل اتحاد أهلي القائمة الدولية النهائية للحكام للموسم الجديد 2020/ 2021 ، وهو ما ستحدده لجنة الحكام الرئيسية بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة.

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على صعيد مغاير ، أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهرى الجديد، وحافظ فيه منتخبنا الوطنى على المركز 51 عالميا والسابع أفريقياً والرابع عربياً، حيث تصدر منتخب السنغال ترتيب الأفارقة وجاء فى المركز الـ20 عالميا ويليه تونس الـ26، ونيجيريا الـ29، والجزائر الـ35، والمغرب الـ43، ثم غانا فى المركز الـ46 قبل الفراعنة، وعربيا جاء المنتخب فى المركز الرابع بعد كل من تونس والمغرب وقطر.

وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف الذى يصدر بشكل دورى كل شهر، على الرغم من تجميد كل المسابقات الدولية طوال عام 2020 منذ تفشى فيروس كورونا فى مارس الماضي، وجاء فى المركز الثانى فرنسا ثم البرازيل وإنجلترا وكرواتيا.