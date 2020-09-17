اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 17 / 9 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 17 / 9 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات الأخيرة لمواجهة أسوان، فى المباراة المقرر لها غدا الجمعة، فى الجولة الـ28 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

التشكيل الثابت سلاح طارق يحيى فى الزمالك أمام أسوان فى مواجهة الجمعة

ينوى طارق يحيى، المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، الاعتماد على التشكيل الثابت فى مواجهة أسوان المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، وكشف مصدر داخل الزمالك أن الاتجاه داخل الجهاز الفنى هو الاعتماد على التشكيل الثابت الذى يشارك فى المباريات الأخيرة، موضحا أن الاعتماد فى المباراة سيكون على القوام الأساسي للفريق الذى شارك فى جميع المباريات الموسم الحالي مع الفرنسي كارتيرون قبل رحيله.

استقر طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك على اعداد تقرير شامل عن جميع لاعبي الفريق ليكون جاهزا امام المدير الفني الجديد المنتظر التعاقد معه خلال الساعات المقبلة، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودي والذي فسخ تعاقده مع الزمالك منذ أيام ،وجاء قرار طارق يحيى باعداد التقارير لتسهيل مهمة المدير الفني الجديد في التعرف علي اللاعبين في ظل ضيق الوقت قبل مواجهة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها منتصف أكتوبر المقبل بالمغرب.

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تأهيل ساسى وبن شرقى قبل مواجهة أسوان واصل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك والمغربى أشرف بن شرقي برنامج التأهيل الخاص بهما واللذين يؤديانه تحت إشراف الجهاز الطبي بالزمالك بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق، وغاب ساسي وبن شرقي عن آخر مباراتين للفريق أمام الإنتاج الحربي وسموحة فى الدورى بسبب الإصابة، حيث تعرض بن شرقى للإصابة قبل مباراة طلائع الحيش فيما أصيب ساسى أثناء سير نفس المباراة. ويرفض طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك المغامرة بالدفع بهما أمام أسوان في المباراة المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، خوفا من تفاقم إصابتهما ورغبة من الجهاز الفني في منحهما فرصة الراحة من ضغط المباريات استغلالا لإصابتهما.

لاعبو الزمالك يتعاهدون على الفوز أمام أسوان

تعاهد لاعبو الزمالك على مواصلة الانتصارات والمستوى الجيد فى المباريات المقبلة، سواء بالدورى أو دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الحالى للتعاون السعودى، وتحدث كباتن الفريق شيكابالا وحازم إمام ويوسف أوباما مع زملائهم خلال الأيام الماضية على ضرورة تحقيق الفوز فى مباراة أسوان المقبلة بالدورى والمقرر لها الجمعة المقبل، وباقى مباريات الدورى لعودة الثقة للجماهير والتأكيد على قوة الجيل الحالى من اللاعبين صانع الانتصارات.