شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى وطلبة في معسكر منتخب السلة بأكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ، ورئيس لجنة المنتخبات ، ومحمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد ، و وائل لطفى مدير العلاقات العامة ، و المشرف على المنتخبات ، على زيارة معسكر منتخب السلة، المقام بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر ، في إطار الاستعداد لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية فى الفترة من 27 لـ 29 نوفمبر المقبل وقد بدأ المعسكر أمس، و ينتهى غدا، بمشاركة 21 لاعبًا.

وتأتى الزيارة لتحفيز اللاعبين على بذل أقصى ما لديهم ، و التركيز في البطولة لما تمثله من أهمية ، وتضم قائمة منتخب كرة السلة كل من هيثم كمال، محمد طه، أحمد خلف بيبو، يوسف شوشة، يوسف رفعت، إبراهيم حجازي، باسم الليثي، عبد الرحمن خالد من لاعبى أندية الاسكندرية ، ومن أندية القاهرة ، أحمد إسماعيل ، محمد أبو النصر، عمرو الجندي ، رميح سامح، وليد عبد الجواد ، مصطفى المكاوي، أنس أسامة، عمر هشام ، أحمد حاتم" ، وإبراهيم هشام .

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وكان من المقرر انضمام الرباعى أحمد عادل دولا ، و عاصم مرعى و عمر طارق غلا أنهم تغيبوا لظرووف خاصة ، بينما تمت إراحة إيهاب أمين على أن ينضم فى التجمع المقبل للمنتخب .



مصيلحى وطلبة مع اللاعبين