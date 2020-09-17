بيراميدز على بعد خطوات من ضم أحمد حمدى.. و30% عائد للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولو نادى بيراميدز، لإتفاق مع أحمد حمدى مهاجم الفريق الأول بصفوف الجونة، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق السماوى بداية من الموسم الجديد، ونجح بيراميدز فى التوصل لإتفاق مع اللاعب، وتم الحصول على توقيعه على رغبة انتقاله لبيراميدز فى الفترة المقبلة، لاسيما وأن أحمد حمدى يتميز بموهبة عالية وظهر تألقه مع الجونة بشكل واضح، ومن المنتظر أن يتوصل بيراميدز لإتفاق مع إدارة الفريق الساحلى للإعلان الرسمى عن اتمام الصفقة.
وكان الأهلى استغنى عن أحمد حمدي للجونة بعقد يتضمن شرط يمنح الأحمر الأولوية في شراء اللاعب، كما يوجد بند يمنح الأهلي الحق في الحصول علي 30% من عائد بيع اللاعب مستقبلاً.
وانهي مسئولو النادي الأهلي إجراءات بيع أحمد حمدي بشكل نهائي لصالح الجونة فى انتقالات 2019، بعد تفضيل اللاعب الانتقال له رغم دخول بيراميدز في مفاوضات مكثفة لشرائه حينها، وكان مصدر داخل النادي الأهلي قد اكد أن الجونة انهي صفقة شراء أحمد حمدي مقابل 8 ملايين جنيه بناء على رغبة اللاعب.
بهذا الفوز إرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 48 فى المركز الرابع، متساويًا مع المقاولون العرب صاحب المركز الثالث، ويقع الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 27 فى المركز الخامس عشر، ليعود لصراع الهروب من قاع الجدول.
ويعود بيراميدز بداية من يوم الجمعة المقبل لخوض تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود المحدد لها يوم 21 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في الجولة 28 من الدوري الممتاز.
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