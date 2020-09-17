التعاون لـ"الخليج 365": كارتيرون مستاء وما فعله الزمالك يخجل الرياضة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح باسم العودة عضو المركز الإعلامي لنادي التعاون السعودي، بأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق عبر عن ضيقه من أسلوب تعامل الزمالك معه قبل مغادرة مصر عقب فسخ عقده مع الفريق.

وقال العودة في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الخميس: "الحمد لله كاتيرون متواجد مع النادي والأمور تسير في اتجاه إيجابي خلال الوقت الحالي."

وتابع: "كارتيرون كان مستاءًا من موقف إدارة الزمالك المستغرب منهم."

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وأضاف: "إدارة الزمالك عودتنا على تعاملهم الراقي لكن ما حدث منهم موقف مخجل، للرياضة المصرية."

وواصل :"تصور كانوا يحاولون تعطيل كارتيرون كي لا يلتحق بطائرته لدرجة أنه كانت تفصله عنها دقيقة واحدة قبل أن تقلع عن أرض المطار."

واختتم قائلًا: "أؤكد أن تعاقدنا مع كارتيرون كان سليم 100%، وهذا حال الاحتراف."

وقال التعاون السعودي في بيان أصدره اليوم الخميس أنه تعاقد مع كارتيرون بعدما فسخ عقده مع الزمالك بموجب الشرط الجزائي المحدد في التعاقد بين الفرنسي والنادي.