مصدر يوضح لمصراوي حقيقة مفاوضات بيراميدز ومصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مُقرب من مهاجم الزمالك، مصطفى محمد، إن بعض الوسطاء تحدثوا مع اللاعب لجس نبضه للانضمام لصفوف بيراميدز.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن اللاعب يحترم عقده مع الزمالك ولن يرحل إلا عن طريق النادي.

وأضاف المصدر:"اللاعب يركز مع نادي الزمالك في الوقت الحالي لتحقيق دوري أبطال أفريقيا وينتظر فرصة للاحتراف الخارجي بعد التتويج بالبطولة".

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واسترسل:"أي فكرة للرحيل عن الزمالك لأي مكان ستكون من خلال مجلس إدارة النادي".

وأتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن عقد اللاعب ممتد حتى عام 2023 ولا يوجد ببنوده أي شروط جزائية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم لاعب الزمالك بالانضمام لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.