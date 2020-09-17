محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن، وريهام حمدي: نفى مصدر مقرب من أحمد حمدي لاعب الجونة توقيعه لنادي بيراميدز، مشيراً إلى استمراره مع فريقه الحالي. وذكر المصدر لـ"يلا كورة" أن ما تردد في الساعات القليلة الماضية عن توقيع أحمد حمدي لنادي بيراميدز أمر غير صحيح. وأضاف المصدر :"اللاعب مستمر مع الجونة، ومتمسك باكتمال تجربته مع الفريق الذي يريد أيضاً الابقاء عليه". يُذكر أن الأهلي سيحصل على 30% من قيمة انتقال أحمد حمدي إلى أي نادي أخر، بعد أن باعه إلى الجونة بشكل نهائي بعد انتهاء فترة الإعارة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"الخليج 365": حمدي لم يوقع لبيراميدز.. ومن حق الأهلي 30% من قيمة الانتقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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