والد بلايلي ينفي لمصراوي وصول نجله للقاهرة الجمعة للتوقيع للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد حفيظ والد يوسف بلايلي نجم أهلي جدة السعودي، أن اللاعب لن يسافر إلى القاهرة غدا الجمعة.

ونفى والد بلايلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، التقارير الجزائرية التي أشارت إلى سفر اللاعب ووالده إلى مصر يوم الجمعة، لإكمال المفاوضات والتوقيع للنادي الأهلي.

وكان والد بلايلي أكد في تصريحات سابقة، أن نجله تلقى 3 عروض مصرية من الأهلي والزمالك وبيراميدز، وعرض تونسي من الترجي، إلا أن العرض الأحمر كان الأكثر جدية.

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ولعب بلايلي الموسم الماضي 13 مباراة بالدوري، ومباراتين بالكأس.

جدير بالذكر أن الأهلي يمتلك 5 لاعبين أجانب بين صفوفه وهم : السنغالي أليو بادجي، المالي أليو ديانج، الأنجولي جيرالدو، التونسي علي معلول، النيجيري جونيور أجايي بالإضافة إلى المغربي وليد أزارو.

وكانت تقارير مغربية أكد توصل الأهلي لاتفاق مع بندر بنون مدافع الرجاء المغربي، ليصل بذلك عدد المحترفين في حال إتمام الصفقة إلى 6.