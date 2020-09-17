في مباراة سلبية.. المصري يتعادل أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: انتهت مباراة المصري وطلائع الجيش التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري بالتعادل السلبي. وشهدت المباراة سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين دون خطورة في أغلب أوقات المباراة. وبعد التعادل رفع التعاون رصيده إل النقطة 29 في المركز 13، بينما رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 30 في المركز 11.

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