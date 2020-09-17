خالد الغندور يكشف تطورات مدرب الزمالك الجديد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف المدير الفني الجديد المرشح لتولي المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن الثنائي البرتغالي فيريرا وباتشيكو على رأس المرشحين لتولي تدريب فريق الزمالك.

وأوضح أن مساعدي فيريرا الذين كانوا معه في تجربته الأولى غير موجودين في الوقت الحالي وهو الأمر الذي يمثل قلق لدى مجلس الإدارة في الوقت الحالي.

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وأشار إلى أن باتشيكو هو الآخر

مرشح لتولي تدريب الزمالك، موضحا أن الإدارة بين نارين هما الاستعجال في اختيار المدرب الجديد والتأني في الوقت ذاته.

وواصل :"قد يكون الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد السبت أو الأحد على أقصى تقدير لكي يشاهد مباراة طنطا من الملعب والإطمئنان على مستوى اللاعبين".