التعادل يحسم نتيجة مباراة الهلال وباختاكور بدوري أبطال أسيا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي، التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا. بهذه النتيجة يتصدر نادي الهلال ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما يحل باختاكور الأوزبكي وصيفاً في الترتيب برصيد 7 نقاط.، ويحل نادي الأهلي الإماراتي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، في حين يتذيل نادي شاهر خودرو ترتيب المجموعة بدون نقاط. الإماراتي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، في حين يتذيل نادي شاهر خودرو ترتيب المجموعة بدون نقاط. يذكر أن الهلال يصطدم بنادي شاهر خودرو الإيراني في الجولة المقبلة يوم الأحد المقبل.

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