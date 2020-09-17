دي بوير يقترب من تدريب المنتتخب الهولندي

اقترب بقوة فرانك دي بوير، مدرب فريق أياكس أمستردام لكرة القدم السابق من تدريب المنتخب الهولندي.

وقالت صحيفة "دي تليجراف" وشبكة "إن.أو أس" ان دي بوير هو الاقرب لتولى المسؤولية

وكانت آخر محطة تدريبية لدي بوير في فريق أتالانتا يونايتد الأميركي، ولكن

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النادي والمدرب انفصلا بسبب غياب النجاح، بينما أفضل محطاته التدريبية جاءت مع فريق أياكس، حيث قاده للتتويج بأربعة ألقاب للدوري الهولندي خلال الفترة من 2010 إلى 2014، كما درب إنتر ميلان الإيطالي وكريستال بالاس الإنجليزي.

ويريد الاتحاد الهولندي لكرة القدم تقديم المدرب الجديد قبل مباريات المنتخب المقبلة في شهر أكتوبر أمام المكسيك في مباراة ودية وأمام المنتخبين البوسني والإيطالي ضمن دوري الأمم الأوروبية.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد منذ رحيل رونالد كومان عن الفريق لتولي تدريب فريق برشلونة في أغسطس الماضي.