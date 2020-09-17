يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو ملخص مباراة الهلال وباختاكور في دوري أبطال آسيا، في إحدى مباريات اليوم الخميس 17-9-2020 ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية.

نُقلت مباراة “الهلال وباختاكور” على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “اليوتيوب” بصوت المعلق “عبد الله الحربي”، واقيمت على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

خيم التعادل السلبي على لقاء الهلال السعودي مع باختاكور الأوزبكي، وبقي الهلال، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأولى في صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه باختاكور.

في حين احتل شباب الأهلي دبي المركز الثالث برصيد ست نقاط، بعد فوزه فى وقت لاحق ضمن مباريات اليوم على شاهر خودرو متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

Advertisements

وعجز الهلال وباختاكور عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما أخفق لاعبوهما في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، خاصة الهلال، الذي صادف لاعبيه سوء حظ بالغ لاسيما في الشوط الثاني، الذي أهدر خلاله الفريق السعودي أكثر من فرصة محققة.

ودخل حامل اللقب الهلال السعودي مباراة اليوم المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل على رأس المجموعة.

في المقابل كان يتطلع باختاكور الأوزبكي إلى خطف الثلاث نقاط أو على الأقل عدم الخسارة من أجل المحافظة على مركزه والتأهل إلى دور 16.

وتقام منافسات دور المجموعات في قطر بنظام الدورة المجمعة، في الفترة ما بين 14 سبتمبر الجاري، حتى الثالث من شهر أكتوبر المقبل، بموجب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ملخص مباراة الهلال وباختاكور في دوري أبطال آسيا

اضغط هنا لمشاهدة فيديو ملخص مباراة الهلال وباختاكور في دوري أبطال آسيا

..