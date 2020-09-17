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إنتر ميلانو يقرر إنهاء عقد لاعب الوسط المخضرم

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محمد أبو الوفا 0 تبليغ

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يقترب الدولي الغاني كوادو أسامواه من الانفصال عن ناديه إنتر ميلانو في سوق الانتقالات الصيفي الحالي بحسب آخر التقارير الواردة من إيطاليا.
وعانى أسامواه (31 عامًا) في السنوات الماضية من الإصابات المتكررة التي جعلته يخوض فقط 53 مباراة خلال 3 مواسم قضاها مع النادي الأزرق والأسود.

ويتبقى عام واحد فقط في عقد اللاعب مع الإنتر، بينما تذهب الترشيحات إلى أن المدير الرياضي بييرو أوزيليو سينهي التعاقد معه مقابل مبلغ رمزي.

وتبحث أندية كالياري وسامبدوريا وجنوى عن لاعبين مخضرمين بالمجّان، وهو ما يتوافر لدى أسامواه الذي يمتلك باعًا طويلًا في الملاعب الإيطالية.

اللاعب كان قد انضم إلى إنتر ميلانو صيفية 2018 قادمًا من يوفنتوس في صفقة مجانية، لكنه لم يترك أي بصمة تذكر مع النادي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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