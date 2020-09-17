شباب الأهلي دبي يكرر فوزه على شاهر خودرو في دوري أبطال آسيا

واصل أهلي دبي الإماراتي صحوته وكرر فوزه على شاهر خودرو الايراني بهدف دون رد، ضمن مباريات اليوم الخميس على استاد الجنوب في الوكرة، بالجولة الرابعة من المجموعة الأولي فى دوري أبطال آسيا.

وكرر الفريق الاماراتي فوزه على منافسه بعدما كان هزمه الاثنين الماضي في الجولة الثالثة بنفس النتيجة، محققا فوزه الثاني على التوالي بعد خسارتين متتاليتين ليعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وبفارق الاهداف عن باختاكور الاوزبكستاني الذي يلعب لاحقا مع الهلال السعودي المتصدر وحامل اللقب.

وبقي شاهر خودرو الذي يشارك للمرة الاولى في تاريخه في المركز الاخير من دون رصيد، واصبح ثاني فريق في تاريخ البطولة بعد دا نانغ الفيتنامي يخسر في اول 4 مباريات دون تسجيل اي هدف.

وعلى غرار المباراة الأولى بين الفريقين، كانت الافضلية لشباب الأهلي الذي سيطر بشكل تام على المجريات، وسنحت لجناحه اسماعيل الحمادي فرصة افتتاح التسجيل عندما خطف الكرة من المدافع علي نعمتي ثم راوغ حارس المرمى محمد كيا، لكنه سدد بغرابة الى جانب القائم فى الدقيقة (25).

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ولعب البدلاء دورًا كبيرًا في حسم نتيجة المباراة لصالح أهلي دبي، فبعد دخول كارلوس إدواردو مع بداية الشوط الثاني ظهر الفرسان بشكل جيد وأعطى الفريق خيارات هجومية كانت غائبة في الشوط الأول، حيث نجح في صناعة هدف الفوز الذي سجله المهاجم الإسباني “بيدرو كوندي” عند الدقيقة (83) وذلك بعد دخوله بديلاً للمهاجم الإماراتي أحمد خليل بدقيقتين فقط.

وسدد البرازيلي كارلوس ادواردو الذي كان يخوض مباراته الثانية مع شباب الاهلي قادما من الهلال وشارك في مباراة الاثنين في الشوط الثاني، كرة من ركلة حرة اصابت العارضة وخرجت فى الدقيقة (61).

وتقام منافسات دور المجموعات في قطر بنظام الدورة المجمعة، في الفترة ما بين 14 سبتمبر الجاري، حتى الثالث من شهر أكتوبر المقبل، بموجب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.

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